Депутат предлагает заменить в законе термин "ала качуу" на другой

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков предлагает поправки в закон о похищении человека.

Законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Отметим, в действующей редакции статьи 172 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, устанавливающей ответственность за похищение женщины либо несовершеннолетней девочки с целью принуждения ее к вступлению в брак, использован термин "адамды ала качуу" ("похищение с целью вступления в брак"). Депутат предлагает заменить его термином "адамды уурдоо" ("похищение человека").

В справке-обосновании говорится, что это будет способствовать единообразному применению терминов в уголовном законодательстве, поскольку в статье 165 Уголовного кодекса Кыргызской Республики используется термин "адамды уурдоо". В обеих статьях речь идет о похищении человека.

Депутат отмечает, что разные формулировки препятствуют обществу адекватно воспринимать такую проблему, как похищение женщин или девушек.

"Понятие "ала качуу" для многих граждан имеет более нейтральное значение. Поскольку, наряду с насильственными похищениями, в Кыргызстане распространены так называемые ала качуу (похищение с целью вступления в брак)", - отмечает депутат.

По мнению депутата, это происходит в нескольких случаях:

когда женщина согласна на брак, но родители женщины не хотят выдавать ее замуж за того мужчину, которого она выбрала;

финансовое положение родственников жениха или невесты не позволяет организовать дорогостоящие мероприятия. Например, сватовство, проводы невесты и др.;

проводить торжественные мероприятия нежелательно из-за траура в семье.

"В этом случае часто побег или похищение инсценируется, так как фактически мужчина и женщина создают семью по обоюдному согласию", - говорится в справке-обосновании.

Использование одинакового термина "ала качуу" как к добровольному союзу мужчины и женщины, так и к насильственному похищению ведет к путанице. Из-за этого граждане и сотрудники правоохранительных органов могут более терпимо относиться к реальным случаям преступления против женщины.

Отметим, ранее юристы и правозащитники отмечали, что наличие статьи "Похищение женщины с целью вступления в брак" в Уголовном кодексе создает правовые коллизии, а также нарушает права женщин, так как закон по-разному рассматривает похищение человека и похищение женщины.

Ранее МВД выступало с инициативой объединить статью "Похищение лица с целью вступления в брак" (статья 175) со статьей "Похищение человека".



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