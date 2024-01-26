Сотрудничество с Китаем. Подписан меморандум о строительстве каскада ГЭС в КР

Цель документа — намерение о сотрудничестве в сфере строительства Суусамыр — Кокомеренского каскада ГЭС и возведение Кара-Кечинской тепловой станции.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев и вице-президент китайской компании China National Electric Engineering Co.Ltd. (CNEEC) Цзин Хуэй подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель документа — намерение о сотрудничестве в сфере строительства Суусамыр — Кокомеренского каскада ГЭС и возведение Кара-Кечинской тепловой станции.

Суусамыр — Кокомеренский каскад ГЭС состоит из трех станций с примерной годовой выработкой 3,3 миллиарда киловатт-часов и общей мощностью 1 тысяча 305 мегаватт:

Каракольская ГЭС — 33 мегаватта;

Кокомеренская ГЭС-1 — 360 мегаватт;

Кокомеренская ГЭС-2 — 912 мегаватт.

Теплоэлектростанцию на Кара-Кече проектной мощностью 600 мегаватт хотят построить в Джумгальском районе Нарынской области.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285087/