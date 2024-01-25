21 тонну рыбы из России не впустили в КР из-за санитарных нарушений правил ЕАЭС

С начала года в Кыргызстане усилили контроль при ввозе сельскохозяйственных животных и растений.

Инспекторами ветеринарной службы на пограничном контрольном пункте "Ак-Тилек" выявили незаконный ввоз 21 тонны замороженной рыбы из России в нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Проверка показала, что груз везли без соблюдений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Инспекторы составили соответствующий акт возврата и отправили рыбу обратно в Российскую Федерацию через КПП "Ак-Тилек".

Напомним, с начала года в Кыргызстане усилили контроль при ввозе сельскохозяйственных животных и растений.



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