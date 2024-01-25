21 тонну рыбы из России не впустили в КР из-за санитарных нарушений правил ЕАЭС

С начала года в Кыргызстане усилили контроль при ввозе сельскохозяйственных животных и растений.
Инспекторами ветеринарной службы на пограничном контрольном пункте "Ак-Тилек" выявили незаконный ввоз 21 тонны замороженной рыбы из России в нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
Проверка показала, что груз везли без соблюдений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.
Инспекторы составили соответствующий акт возврата и отправили рыбу обратно в Российскую Федерацию через КПП "Ак-Тилек".
Напомним, с начала года в Кыргызстане усилили контроль при ввозе сельскохозяйственных животных и растений.
URL: https://kaktus.media/494541