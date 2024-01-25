В Кызыл-Кие избит ученик лицея «Сапат». Уволены замдиректора и учитель

В социальных сетях распространяется видео, как в кыргызско-турецком лицее «Сапат» избивают ученика.

В УВД Баткенской области 24.kg подтвердили информацию.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 января. Факт избиения преподавателем учащегося лицея «Сапат» зафиксирован в электронном журнале происшествий.

В Министерстве образования и науки сообщили, что в настоящее время создана комиссия по защите прав детей. Ведется подготовка для анализа на месте.

«Руководство международного образовательного учреждения «Сапат» принесло извинения учащимся и их родителям, пострадавшим от неправильных действий преподавателя, поднявшего руку на ребенка в лицее имени Исхака Раззакова в Кызыл-Кие. Заместитель директора по воспитательной работе и учитель уволены. А личная ответственность директора будет рассмотрена на внеочередном заседании педагогического совета генеральной дирекции», — прокомментировали в ведомстве.

Дело находится на контроле УВД Баткенской области, начато расследование.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285035/