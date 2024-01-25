Республика Корея передала ГУВД Бишкека служебные электромобили

Электромобили будут задействованы в работе для обеспечения безопасности туристов и иностранных граждан в Бишкеке.

В ГУВД Бишкека состоялась встреча первого замминистра внутренних дел КР генерал-майора милиции Адылбека Бийбосунова с послом Республики Корея в КР Ли Вонджэ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

В ходе встречи Ли Вонджэ в торжественной обстановке вручил стражам правопорядка безвозмездно три электромобиля в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании и взаимодействии между МВД КР и посольством Республики Корея в КР для укрепления материально-технического обеспечения ГУВД. Электромобили будут задействованы в работе для обеспечения безопасности туристов и иностранных граждан в Бишкеке.

В свою очередь первый замминистра внутренних дел поблагодарил посла Республики Корея в Кыргызстане Ли Вонджэ за оказываемую помощь и сообщил, что переданные электромобили внесут значительный вклад в работу милиции, предоставляя возможность эффективно проводить профилактическую работу и противостоять преступности.

Также в данной встрече приняли участие первый секретарь посольства Кореи в КР Ким Суён, глава представительства Корейского агентства по международному сотрудничеству "КОIСА" в Кыргызской Республике Ли Джонгсу, замдиректора представительства Корейского агентства по международному сотрудничеству "КОIСА" в КР Джи Юнгын, координатор проектов Анара Эшенкулова, начальник управления международного сотрудничества МВД КР полковник милиции Нурбек Жангабылов и начальник ГУВД Бишкека полковник милиции Азамат Токтоналиев.



URL: https://kaktus.media/494499