В Оше началась подготовка к строительству двухуровневой транспортной развязки

В Оше началась подготовительная работа по реализации одного из наиболее крупных проектов...

В Оше началась подготовительная работа по реализации одного из наиболее крупных проектов - реконструкция улицы Монуева от арки "Кыргыз кочу" до проспекта Масалиева и проектирование транспортной развязки на пересечении улиц Монуева, Шакирова и Алимжанова в МТУ №6 "Курманжан Датка".

Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, в рамках проводимых работ со стороны специалистов профильных учреждений и служб - архитектуры, УМС Оша, МТУ - проводится соответствующая разъяснительная работа с населением, демонтаж объектов, вышедших за пределы границ красных линий, подготовка проектируемого участка к началу строительных работ.



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