Депутат Эмиль Жамгырчиев арестован

Эмиль Жамгырчиев будет находиться под стражей до 26 февраля.

Депутату Эмилю Жамгырчиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Такое решение было принято дежурным судьей Первомайского районного суда Мираном Шерматовым.

Известно, что мера пресечения была избрана по делу о незаконном пересечении границы. Эмиль Жамгырчиев будет находиться под стражей до 26 февраля.

Сам депутат заявил, что он не согласен с решением и они с адвокатом будут его оспаривать. Он также заявил, что не считает себя виновным и не согласен со всеми обвинениями, которые выдвигаются против него.

Депутата Эмиля Жамгырчиева сразу увели из зала суда.