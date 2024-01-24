Пострадавшим военным вертолетчикам требуется кровь

Пострадавшим во время падения военного вертолета МИ-8 вертолетчикам требуется кровь для проведения операций.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны военной авиации и военнослужащие сдают кровь для пострадавших при падении вертолета Ми-8 в Бишкеке. Журналисты vb.kg предлагают всем неравнодушным присоединиться к этой доброй акции.

"Это добровольное решение наших ветеранов военной авиации, Мы знаем всех ребят и желаем им скорейшего выздоровления. Работа летчиков всегда опасна, но в нашей горной стране работа вертолетчиков важна. В стране происходит много происшествий и поэтому обращаются за помощью к вертолетчикам. И всегда ребята стараются выполнить работу на 300 процентов. А кровь всегда нужна", - рассказали летчики-ветераны.

Сразу после публикации к сдаче крови присоединились представители различных ветеранских организаций. Люди хотят помочь. Так в редакцию vb.kg прислал справку о сдаче крови учитель бишкекской школы.

Сегодня ветераны вновь обратились к кыргызстанцам с просьбой помочь с кровью.

"Мы благодарим всех, кто откликнулся от души. В процессе лечения для проведения различных операций и манипуляций кровь требуется постоянно. Мы просим, чтобы люди помогли пополнить банк крови. - при сдаче крови надо сказать " Военная авиация. То что не будет использовано, останется в центрах крови", - сказали ветераны.

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