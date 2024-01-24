В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане

По данным Института сейсмологии КР, 24 января в 01.11 в Китае зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,5.

Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, толчки до 2,5 балла ощущались в селах Ыштык Джети-Огузского района и Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области.

«Землетрясение магнитудой 6,5 повторилось в Китае в 02.38. В селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель, Ак-Шыйрак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызстана ощущались толчки до 3 баллов», — отметили в МЧС.

Жертв и разрушений в результате землетрясения в Кыргызстане нет.

В регионах республики, где произошли землетрясения, МЧС совместно с комиссией гражданской обороны проводят проверку зданий и сооружений на наличие повреждений.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284924/