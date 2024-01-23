Директор Госстроя Орунтаев допустил снос зданий, которые не пройдут проверку на сейсмостойкость

Директор Госстроя прокомментировал какие меры будут приняты относительно зданий, которые не пройдут проверку на сейсмостойкость.

Директор Госстроя Нурдан Орунтаев 23 января в комментарии для СМИ допустил возможность сноса зданий, которые не пройдут проверку на сейсмостойкость.

Ранее в полночь в Китае вблизи границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 7. Толчки ощутили жители Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской областей и Бишкека.

Госстрой создал комиссии в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях по проверке зданий на полученные дефекты вследствии произошедшего землетрясения.

«Данная работа усилена после землетрясения в Турецкой Республике и все этапы приёмок прошли соответствующие процедуры», - сообщил Н.Орунтаев.

Директор Госстроя прокомментировал какие меры будут приняты относительно зданий, которые не пройдут проверку на сейсмостойкость.

«Будем принимать меры в соответствии с законодательством, вплоть до сноса. Если здание непригодно, то значит будем сносить его», - сообщил Н.Орунтаев.



tazabek.kg

