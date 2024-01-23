Страхование жилья — это обязательно. Государство выделило 600 млн сомов для госстрахования в этом году, - глава Госстраховой организации

Глава Госстраховой организации напомнил, что раньше в случае стихийных бедствий МЧС или местная администрация выделяли пострадавшим материальную помощь.

О важности страхования жилья 23 января в эфире «Биринчи радио» рассказал председатель правления ОАО «Государственная страховая организация» Элдияр Калдарбеков.

«Страхование одного дома в регионах стоит 600 сомов, а в городах 1200 сомов. Это обязательное страхование», - поделился глава компании.

Глава Госстраховой организации напомнил, что раньше в случае стихийных бедствий МЧС или местная администрация выделяли пострадавшим материальную помощь.

«Сегодня такого нет. Сегодня граждане берут часть ответственности на себя. Если случится какая-нибудь катастрофа, то со стороны государства помочь можем только мы», - пояснил Э.Калдарбеков.

По его словам, только у Госстраховой организации есть возможность выплатить компенсацию в виде какой-то суммы страхования.

В организации подчеркнули, что страхование жилья является обязательным в рамках закона.

Сообщается, что в этом году государство выделило 600 млн сомов для этих целей. Уставной капитал ОАО «Государственная страховая организация» составляет около 1 млрд сомов.

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