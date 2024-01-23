Личная книжка волонтера. Минкультуры предлагает утвердить Положение о поощрении волонтерской деятельности

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики предлагает утвердить Положение об осуществлении и поощрении волонтерской деятельности.

По проекту положения, волонтерская деятельность может осуществляться физическими и юридическими лицами как зарегистрированными, так и не зарегистрированными в качестве волонтеров. Данная норма позволяет лицам заниматься волонтерской деятельностью без обязательства прохождения регистрации в качестве таковых, при этом зарегистрированное лицо в качестве волонтера, при условии, что, если волонтер занят волонтерской деятельностью более 20 часов в месяц, то имеет право на получение в установленном порядке личной книжки волонтера.

Личная книжка волонтера предназначена для учета волонтерской деятельности и содержит сведения о деятельности волонтера, его поощрениях, дополнительной подготовке, уровне квалификации, прохождении переподготовки.

Данный документ является основанием для права на получение рекомендательного письма от волонтерской организации. Настоящий механизм направлен на возможность признания работодателем волонтерской деятельности как опыт работы в определенной сфере деятельности, если указанный опыт работы является критерием отбора для приема на работу. Форму личной книжки волонтера проектом положения предлагается устанавливать внутриведомственным актом уполномоченного государственного органа в сфере молодежи.

Проектом положения предусматривается, что лица в возрасте от 14 до 18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия одного из своих родителей или опекуна (попечителя), органа опеки и попечительства. Данная норма вводится в соответствии с требованиями Гражданского кодекс, который устанавливает, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей.



АКИпресс