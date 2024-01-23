В Бишкеке задержаны «карманники», орудующие в маршрутках. Их водворили в СИЗО на 2 месяца

Задержаны подозреваемые в серийных карманных кражах в общественном транспорте, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 января в УВД Первомайского района с заявлением обратился мужчина. По его словам, вечером того же дня в маршрутке у него украли мобильный телефон марки Redmi 9 стоимостью 15 тыс. сомов.

По данному факту Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 205 (Кража) Уголовного кодекса КР.

Оперативники ГУВД столицы задержали подозреваемых. Ими оказались Д.Д., 1997 года рождения, Н.А., 2001 года рождения, и К.Б., 2000 года рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Их водворили в ИВС, затем Первомайский районный суд заключил под стражу в СИЗО-1 на два месяца.

У подозреваемых изъяли ранее украденный телефон.

В настоящее время установлена их причастность у другим аналогичным преступлениям.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий задержанных и владеющих какой-либо информацией, сообщить по номерам телефонов: 0703-35-15-65, 0772-80-30-38 или 102.

АКИпресс