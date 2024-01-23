Канатбек Абдрахматов: Произошедшее землетрясение находится в нормальном треке естественных процессов. Более сильных мы не ожидаем

К.Абдрахматов: Что касается возможности новых сильных толчков на территории Кыргызстана после вчерашнего сильного землетрясения, то мы их не ожидаем.

Президент Национальной Академии наук, директор института сейсмологии Канатбек Абдрахматов в эксклюзивном интервью ИА «Кабар» рассказал о характере землетрясения, произошедшего в Кыргызстане ночью 23 января и, с позиции профессионала, описал тектонические процессы, происходящие сейчас в нашем регионе.

- Землетрясение, произошедшее сегодня ночью, сильно напугало жителей Кыргызстана. Что, вы как специалист, можете сказать о характере этого сейсмического происшествия, существует ли угроза новых, столь же сильных толчков в нашем регионе?

- Землетрясение, которое произошло в 00.09 минут, для жителей Кыргызстана и не было таким страшным. Оно произошло на территории Китайской Народной Республики, и хотя в эпицентре сила толчков 8-9 баллов, то к нам пришли только волны от этого события, и в разных районах республики их и ощущали по-разному.

Наиболее близко к очагу располагалась Иссык-Кульская область, поэтому в районе города Каракол были сотрясения около 4-5 балов, а в городе Бишкеке было 3-4 балла.

Что касается возможности новых сильных толчков на территории Кыргызстана после вчерашнего сильного землетрясения, то мы их не ожидаем.

- По многим признакам, через социальные сети, сознательно нагнетается паника, распространяются фейки. Вплоть до того, что некоторые пользователи со ссылкой на «осведомлённых людей» публиковали «точное время» более сильного землетрясения сегодня ночью. Оно естественно не случилось, тем не менее хочется узнать общую картину сейсмической обстановки в стране и ваши прогнозы.

- Вы помните, что после разрушительного землетрясения в Турции, примерно такие же фейки запускали и у нас. В социальных сетях некоторые персонажи писали, что на днях такое же землетрясение произойдет в Кыргызстане. Все это, честно говоря, ерунда, я не понимаю, зачем это тем, кто распространяет эти фейки. Им-то от этого какая выгода? Или они получают удовольствие от того, когда видят ночью выскакивающих на мороз неодетых и разутых людей. Может быть, это какие-то садистские наклонности, другого объяснения у меня нет.

Никаких признаков какой-то глобальной дестабилизации мы не фиксируем. Идут естественные тектонические процессы.

- Землетрясение ощущалось на очень большой территории, затронув Китай, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и еще несколько отдаленных стран. Опять-таки, неизвестные лица, но «очень осведомленные», пишут о какой-то глобальной дестабилизации в движении литосферных плит. Что вы можете сказать на этот счёт, как профессионал?

- Что касается глобальной дестабилизации литосферных плит и тому подобное, то это тоже, скажем так, «продукт» или пример слабого понимания или незнания процессов, а может быть и сознательного введения в заблуждение населения. Я много раз видел такие вещи, когда после определенных сейсмических событий начинают возникать вот такие вот «теории всемирного глобального катаклизма».

Не думаю, что сейчас происходит что-то из ряда вон выходящее. Тектонические плиты как двигались 100 лет назад, в том же направлении двигаются и сейчас. Землетрясения регулярно происходят по их границам. И то событие, которое имело место быть сегодня ночью, скажу так, находится в нормальном треке естественных процессов.

- Мы знаем, что в принципе сейчас наш регион близок к пику цикличной сейсмической активности. Точно предсказать, где произойдет землетрясение, невозможно, но среднесрочные и долгосрочные прогнозы наших специалистов достаточно точные. Расскажите об этом.

- Вероятность возникновения толчков в сейсмоопасных зонах существует всегда. И как бы не развивалась сейсмология, вопрос о том, когда произойдет землетрясение никто ответить не может, ни продвинутые ученые США, ни Японии.

Да у нас с 2008 года, когда произошло сильное землетрясение в Нуре и до 2026 года, идет сейсмическая активизация. Такая цикличность на протяжении многолетних наблюдений и фиксируемых данных строго соблюдается. Поэтому еще около трех лет мы можем ожидать чувствительных землетрясенний, силой 5 - 6 или 7 баллов. Но по нашим данным, каких-то катастрофических событий, наподобие того что произошло сегодня ночью в Китае и отголоски которого мы все ощутили, не территории Кыргызстане не будет.

- И в заключении мы хотим, чтобы вы обратились к жителям Кыргызстана после ночи, которая стала для многих очень тревожной.

- Народ переволновался, многие ночью ходили по улице, ждали новых толчков, которые, якобы, должны были произойти в три часа утра. Люди зря только стояли на морозе.

Поэтому, я бы хотел обратиться к уважаемым жителям нашей страны с просьбой не верить тем, кто занимается «предсказаниями». Для собственной безопасности лучше почитать рекомендации о том, как вести себя при землетрясении. Я не буду их пересказывать, так как простых советов очень много в интернете. Мы должны эти вещи знать, так как землетрясения в нашем регионе были и будут происходить. Мы живем в сейсмоопасном регионе. При этом повторюсь, что каких-то катастрофических событий в обозримой перспективе мы не ожидаем.