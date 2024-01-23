Пастбищными комитетами Кыргызстана за 2023 год собрано более 224 млн сомов

По его словам, данные средства были направлены на улучшения пастбищной инфраструктуры.

Пастбищными комитетами Кыргызстана за 12 месяцев 2023 года собрано 224 млн 160 тыс. 837 сомов за пользование пастбищами. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель директора Департамента Максатбек Мамытбеков.

По его словам, данные средства были направлены на улучшения пастбищной инфраструктуры.

«Было улучшено 5 тыс. 485 км дорог, 205 мостов и 154 водопоя», - сказал он.

Мамытбеков отметил, что в 2023 году было выпасено 1 млн 107 тыс. 602 головы крупного рогатого скота, 4 млн 757 тыс. 591 – мелкий рогатый скот и 412 тыс. 440 лошадей.



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