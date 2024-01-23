Землетрясение в Кыргызстане. Граждан просят сообщить о пострадавших зданиях – контакты

Толчки ощущались в городе Бишкеке и в других регионах Кыргызстана.

Сегодня ночью на кыргызско-китайской границе зарегистрировано землетрясение силой 8 баллов в эпицентре.

Толчки ощущались в городе Бишкеке и в других регионах Кыргызстана.

По этой причине Госстрой КР обращается общественности, что проводятся работы по выявлению дефектов на объектах строительства в усиленном режиме.

Граждане, заметившие дефекты в каких-либо объектах, могут обратиться по прямому контактному номеру с фото- или видеоматериалами по номеру 0555 579 257 (WhatsApp).

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