Задержаны 7 автотранспортных средств в места предварительных таможенных процедур (МПТП) «Достук» Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР продолжает работу по линии противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу.
14 января 2024 года ГКНБ Кыргызской Республики совместно с сотрудниками МПТП «Достук» и ОБК ЮЗТ при МФ КР в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, задержаны 7 автотранспортных средств в МПТП «Достук» Кыргызской Республики, направлявшихся в сторону Республики Узбекистан.
Установлено, что водители автомашин на нейтральной территории МПТП «Достук» установили поддельные государственные номерные знаки и подготовили поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств Кыргызской Республики, после чего планировали выехать в Республику Узбекистан не в качестве транзитных машин, а в качестве машин, уже оплативших таможенные пошлины и стоящих на учете в Кыргызстане.
В настоящее время осуществляется оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств изготовления поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных номерных знаков Кыргызской Республики, назначены соответствующие экспертизы.
ГКНБ КР продолжает работу по линии противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу.