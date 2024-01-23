На препараты для больных с гемофилией в 2023 году потратили 30 миллионов сомов

В экстренных случаях медикаменты предоставляются через специализированные стационарные отделения организаций здравоохранения.

В 2023 году из средств обязательного медицинского страхования для пациентов с гемофилией закупили факторы крови на 29 миллионов 910 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, закуп факторов свертывания крови для детей, больных гемофилией, требует постоянного внимания и финансирования, чтобы предотвратить не только острые осложнения, связанные с кровотечениями, но и долгосрочные последствия для здоровья пациентов.

«С 2021-го ФОМС систематически увеличивает объем финансирования для закупки концентратов факторов крови. Так, в 2021 году выделено 22 миллиона 247 тысяч сомов, в 2022-м — 25 миллионов 492 тысячи 267, в 2023-м — 29 миллионов 910 тысяч. Этот же уровень финансирования предусмотрен на 2024 год», — проинформировали в ведомстве.

Отмечено, что в два раза увеличена норма отпуска концентратов факторов крови по программе государственных гарантий, а также увеличен возраст детей с 16 до 18 лет, которые бесплатно могут получать через ЦСМ/ГСВ препараты. В экстренных случаях медикаменты предоставляются через специализированные стационарные отделения организаций здравоохранения.

В Кыргызстане зарегистрировано с гемофилией 186 детей до 18 лет.

Гемофилия — это редкое наследственное заболевание, влияющее на свертываемость крови. Люди с гемофилией могут столкнуться с долгими кровотечениями даже при малейших повреждениях или травмах. Это может быть опасным, поскольку даже небольшие порезы или ушибы могут привести к значительной потере крови.

Гемофилия передается от родителей к детям через гены. Хотя гемофилия не имеет излечения, современные методы лечения и управления позволяют людям с этим состоянием вести активную и полноценную жизнь. Лечение включает в себя введение недостающих факторов свертывания для предотвращения или остановки кровотечений.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284800/