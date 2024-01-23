В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане

Сегодня ночью в Китае рядом с границей с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений.

Такие данные сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Уточняется, что:

первое землетрясение произошло в 00.09. Интенсивность в эпицентре составила 8 баллов. Отмечается, что в районе Кумтора толчки составили 6 баллов, Караколе и Каджи-Сае — 4,5 балла, Нарыне — 4 балла, Бишкеке — 3 балла;

второе произошло в 00.42. Его интенсивность составила 6 баллов, ощущалось на Кумторе — около 4 баллов, в Караколе и Каджи-Сае, Нарыне — около 3 баллов;

третье зафиксировано в 1.36 интесивностью 6 баллов. В районе Кумтора толчки составили 3,5 балла, в Караколе, Каджи-Сае, Нарыне — около 3 баллов;

четвертое произошло в 2.57 интенсивностью 5 баллов. Сила толчков на месторождении Кумтор составила около 3 баллов;

пятое было в 5.19 интенсивностью 6 баллов. В Кыргызстане толчки на Кумторе составили 3 балла;

шестое зафиксировано в 7.18. Интенсивность в очаге составила 5,5 балла, на Кумторе — около 3 баллов.

Напомним, что, по предварительным данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в Кыргызстане жертв и разрушений из-за землетрясений нет.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284821/