Видео - В Джалал-Абадской области выявлена и пресечена коррупционная схема по фиктивному проведению технического осмотра автотранспортных средств

Бишкек, "Саясат.kg". В связи с чем, собранные материалы были переданы в Национальный центр при аккредитации для отзыва лицензии.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.379 (подделка документов) УК КР пресечена устойчивая коррупционная схема, выраженная в систематических получениях денежных средств у владельцев автотранспортных средств за фиктивное прохождение технического осмотра.

Установлено, что владельцы большегрузных машин и частные перевозчики за денежное вознаграждение фиктивно получали у ОсОО «АвтоТехЭксперт» диагностическую карту и талон о прохождении ежегодного технического осмотра.

В результате оперативно-розыскных мероприятий осуществлено аудио и видео фиксация незаконных действий оператора ОсОО «АвтоТехЭксперт», который за денежные средства выдавал диагностическую карту и талон о прохождении технического осмотра нерабочим и аварийным автотранспортным средством без фактического технического осмотра.

18 января 2024 года в рамках данного материала в порядке ст. 96 УПК КР оператор ОсОО «АвтоТехЭксперт» Б.Р.Р. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Следует отметить, что в апреле 2023 года ГКНБ КР в Сузакском районе выявлен подобный факт нарушения со стороны аналогичных частных компаний, которые также за денежное вознаграждение проводили фиктивный технический осмотр грузовых и пассажирских автотранспортных средств. Проведенными оперативно-следственным мероприятиями сотрудник компании Ч.М.М. задержан и решением суда осужден (оштрафован на 110 тыс. сомов). В связи с чем, собранные материалы были переданы в Национальный центр при аккредитации для отзыва лицензии.