МИД Кыргызстана «инициирует разбирательство» по факту проверки мигрантов в Екатеринбурге

Как отмечается, участники этих событий из числа кыргызстанцев «отказались от письменного заявления на действия правоохранительных органов».

Министерство иностранных дел КР прокомментировало сообщение о проведении 17 января силовыми ведомствами Свердловской области РФ рейда по проверке иностранных рабочих на стройках города Екатеринбурга.

По данным ведомства, из числа 150 иностранцев на трех строительных объектах было 40 кыргызстанцев, со стороны которых нарушений миграционного законодательства России выявлено не было.

При этом в МИД добавили, что «на кадрах, распространяемых в СМИ, где правоохранительные органы вынудили иностранных граждан передвигаться гуськом, запечатлены трое кыргызстанцев». «Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего, полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, участники этих событий из числа кыргызстанцев «отказались от письменного заявления на действия правоохранительных органов». Но в МИД добавили, что Генеральным консульством КР в Екатеринбурге «предпринимаются меры по организации проверки надзорным органом России правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность». «Проведены консультации с Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая заявила о готовности организовать проверку по факту рейда правоохранительных органов. В свою очередь, МИД КР инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся – граждан из Кыргызстана», – заключили в ведомстве.

Напомним, 19 января ряд Интернет-источников сообщил о том, что во время рейда силовиков в Екатеринбурге трудовым мигрантам «устроили необычную проверку».

Как отмечается, по итогам нестандартного мероприятия восемь проверяемых решили депортировать, а четверым вручили повестки в военкомат, так как «они получили российские паспорта, но не встали на учет».