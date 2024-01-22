Видео - Пресечена крупная партия незаконного ввоза медикаментов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР в рамках следственно-оперативных мероприятий проводиться соответствующая работа установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.

ГКНБ Кыргызской Республики при содействии Управления государственной налоговой службы по работе с неучтенными товарами, в результате организации оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление и пресечение преступлений наносящих ущерб республиканскому бюджету, 18 января 2024 года на пункте приграничного учета товаров «Ак-Тилек-автодорожный» задержана автомашина марки «Вольво» с недостоверными товаротранспортными документами, где под видом сельхоз отрубей обнаружено крупная партия дорогостоящих медикаментов, в количестве 450 коробок с предварительной стоимостью более 50 млн. сомов без соответствующих документов для ввоза/импорта товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР.

В настоящее время ГКНБ КР в рамках следственно-оперативных мероприятий проводиться соответствующая работа установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету, а также причастности должностных лиц к вышеуказанному факту.