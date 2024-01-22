Психологическое состояние родителей может привести к астме у детей, - исследование

Общий стресс родителей может спровоцировать астму у их ребенка.

Исследования показали, что общий стресс родителей может спровоцировать астму у их ребенка. Такие выводы сделали ученые из Австралии.

Доктор К.М. Шахунья из университета Квинсленда Центра провела исследование, в ходе которого были проанализированы данные более чем 3900 детей, собранные за 14 лет в рамках лонгитюдного исследования австралийских детей (исследуют одних и тех же людей долгое время, следя, как у них меняются значимые признаки).

«Мы изучили взаимосвязь между психосоциальными факторами, такими как депрессия матери, финансовые трудности, стрессовые жизненные события и доступность родителе с появлением свистящего дыхания, как симптома астмы», - сказала доктор Шахунья.

Было обнаружено, что дети, родители которых испытывают стресс от умеренного до повышенного уровня, на 77% чаще страдают от повышенного уровня хрипов по сравнению с теми, кто сталкивался с меньшим количеством стрессовых событий.

Дети, подверженные умеренному уровню материнской депрессии, имели на 55% более высокую вероятность возникновения повышенной частоты хрипов, а у детей, родители которых сталкивались с умеренными финансовыми трудностями, риск возникновения этой респираторной проблемы был на 40% выше.

В то время как предыдущие исследования показали, что общий стресс родителей может спровоцировать астму у их ребенка, это первый случай, когда связали депрессию родителей и финансовый стресс с усилением симптомов астмы на протяжении всего детства.

«Люди, как правило, знают, что факторы курения, загрязнения дорожного движения и аллергены могут вызывать симптомы астмы, но, возможно, не осознают, что психосоциальные стрессовые факторы также могут оказывать вредное воздействие», - сказала исследователь.

По её словам, важно чтобы родители и медицинские работники понимали, какое значительное влияние оказывает психосоциальная среда на детей и как стрессовые факторы могут усугубить симптомы астмы.

«Здоровье» (АКИpress)