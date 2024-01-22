Депутат сообщил, что Ноокен не получил обещанную машину Скорой помощи. Министр здравоохранения пообещал найти спецтранспорт

Глава Минздрава сообщил, что в течение часа разберется, куда выделили машину Скорой помощи.

Еще в шестом созыве просил выделить Ноокенскому району машину Скорой помощи, сказал депутат Мейкинбек Абдалиев («Ата-Журт Кыргызстан») 17 января на заседании Жогорку Кенеша.

«Вы два раза сказали, что выделили машину. Но району ничего не выдали. Возможно, вы перепутали с Ноокатским районом? Не должно быть такого. Вы же говорили, что выделили», - обратился депутат к министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Глава Минздрава сообщил, что в течение часа разберется, куда выделили машину Скорой помощи. «Мы тут выделяем, но на месте есть губернаторы, акимы. Сейчас поищем, где машина. Если не выделили, то я вам обещаю, что в течение 10 дней доставлю машину Скорой помощи», - ответил он.

«Здоровье» (АКИpress)

