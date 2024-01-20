ГКНБ: Пресечен факт незаконного ввоза табачных изделий

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате организации оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление и пресечение преступлений наносящих ущерб республиканскому бюджету, на пункте приграничного учета товаров «Ак-Тилек-автодорожный» задержана автомашина марки «Вольво» внутри которой находились 200 коробок табачных изделий в готовом виде общим количеством 4 млн. штук, без соответствующих документов для ввоза товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР.

В настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с привлечением специалистов ГНС при МФ КР проводиться соответствующая работа установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету, а также по установлению должностных лиц причастных к вышеуказанному преступлению.