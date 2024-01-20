Налоговой службе передадут для распространения 30 тыс. ККМ отечественного производства

Предварительно ОсОО предоставит 30 тыс. контрольно-кассовых аппаратов.

Кабмин поручил ОАО "Кыргызиндустрия" собрать контрольно-кассовые машины для предпринимателей в соответствии с запрашиваемым количеством со стороны Государственной налоговой службы КР. Об этом стало известно из протокола совещания.

Как сообщили Kaktus.media в Минэкономики и ГНС, действительно, в стране остро стоит вопрос с ККМ-аппаратами и их нужно как можно больше.



"Было принято решение, что ОАО "Кыргызиндустрия", а именно его "дочка" - ОсОО "Кыргызэлектроника", будет предоставлять аппараты. Они собираются в компании. Их цена ниже, чем у тех аппаратов, которые есть сейчас", - рассказал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Предварительно ОсОО предоставит 30 тыс. контрольно-кассовых аппаратов.

Ранее ОсОО "Кыргызэлектроника" отчитывалось, что занимается сборкой и производством электроники потребительского сегмента. Так, ОсОО производит принтеры и многофункциональные устройства под торговой маркой Pantum, сетевое и серверное оборудование, маршрутизаторы, коммутаторы, Wi-Fi-роутеры, ККМ-аппараты.

В производстве используется оборудование компаний Pantum International, New H3C Technologies и Telepower Communication из КНР. Продукцию уже представляли на выставках в России и Узбекистане. По итогам 2023 года дочернее предприятие "Кыргызиндустрии" - "Кыргызэлектроника" - экспортировало продукции на 12,5 млн сомов.



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