В селе Байтик могут построить аэропорт

Кабмин поручил выделить средства на исследование территории

Министерство чрезвычайных ситуаций проведет исследование и инженерные работы под возможность построить в районе села Байтик Чуйской области аэропорт. Об этом сообщили в кабмине.

Так, ведомство должно провести соответствующие аэронавигационные, метеорологические и иные необходимые исследования земельного участка.

Также ОАО «Международный аэропорт «Манас»» рекомендовали провести детальные инженерные изыскательские работы с целью изучения и определения пригодности территории под строительство аэропорта. Средства на эти работы выделит ОАО.

Вести.kg