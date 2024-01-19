Мэр: Бишкек не превратится в большое село, будет введен мораторий на трансформацию земли

«Площади, которые присоединяют к столице, станут городскими, их стоимость будет расти»

Чтобы Бишкек не превратился в большое село в результате административно-территориальной реформы, будет введен мораторий на трансформацию земли. Об этом в интервью Sputnik Кыргызстан сказал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, целями реформы являются укрупнение айыл окмоту, сел, увеличение территорий городов.

«Площади, которые присоединяют к столице, станут городскими, их стоимость будет расти. Мораторий предполагает, что земли сохранят свое назначение до утверждения генерального плана Бишкека с учетом присоединения этих айыл окмоту. То есть после того, как мы определим, где будут многоэтажные дома, где — социальные объекты, а где — дороги, будет дан старт трансформации новых земель для использования их под строительство. Конечно, было бы хорошо ввести мораторий на куплю-продажу, исключить спекуляции, чтобы не получилось так, что в начале строительства земли уже окажутся в частной собственности и мы не сможем использовать их для развития города.

Предстоит много работы. Будем определять кадастровую стоимость земли. В населенных пунктах, которые войдут в Бишкек, должны начаться работы по реабилитации дорог и строительству тротуаров. Речь о столице, поэтому инфраструктура должна соответствовать ее статусу. Сегодня мы согласовываем «внешний код» города, и все работы будут проводиться в соответствии с ним», - сказал Джунушалиев.

Вести.kg