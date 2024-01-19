Президент подписал указ о лишении гражданства бизнесмена Александра Гайдукова

Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Садыр Жапаров указом от 11 января 2024 года №2 признал утратившим силу подпункт 7 пункта 1 указа президента «О приеме в гражданство Кыргызской Республики» от 6 апреля 2019 года № 49.

Указом установлено считать Гайдукова Александра Леонидовича, 1961 года рождения, русского, уроженца города Ленинграда РСФСР лицом, утратившим гражданство КР.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Решение принято в соответствии с частями 1, 3 статьи 26 закона «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая решения Ленинского районного суда города Бишкек от 5 декабря 2023 года, Судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда от 26 декабря 2023 года и предложение комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Как ранее сообщалось, Главное следственное управление ГКНБ расследовало в отношении Александра Гайдукова его уголовное дело по ст.222 ч.2 п.1 («Легализация (отмывание) преступных доходов, совершенное группой лиц») УК КР.

Гайдуков родился в 1961 году. Он — выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения и прошел высшие курсы КГБ СССР в Минске. До 1991 года служил в УКГБ по Ленинграду и Ленобласти, а после стал заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге и Кыргызстане.

О Гайдукове стало известно после двух покушений на него. Первое произошло 9 апреля 2016 года на пересечении проспекта Чуй с улицей Исанова. Тогда он вышел из дома и увидел, что к нему приближается мужчина. Бизнесмен успел сесть в машину и откинуться — в него два раза выстрелили и оба раза промахнулись.

Второе покушение произошло 10 августа 2018 года — возле дома №98 по ул.Исанова произошел взрыв. В этом доме находилась компания Гайдукова «НС информ консалтинг», возле этого же дома было совершено первое покушение на бизнесмена.

АКИpress