БГК утвердил положение о порядке выделения субсидий для компенсации убытков муниципальных транспортных предприятий

Положение определяет порядок и условия выделения субсидий из бюджета города Бишкек...

Бишкекский городской кенеш постановлением № 107 утвердил положение о порядке выделения субсидий из бюджета города Бишкек для компенсации убытков муниципальных транспортных предприятий.

Положение определяет порядок и условия выделения субсидий из бюджета города Бишкек для компенсации убытков муниципальных транспортных предприятий, возникающих в связи с перевозкой пассажиров муниципальным пассажирским транспортом по регулируемым тарифам.

Субсидии предоставляются муниципальным предприятиям из бюджета города Бишкек в целях возмещения непокрытых убытков, которые возникают в связи с перевозкой пассажиров муниципальным пассажирским транспортом по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение фактических экономически обоснованных затрат.

АКИpress