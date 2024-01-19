Смерть ребенка в стоматологии. С родными встретился министр здравоохранения

Чиновник выразил соболезнования родным девочки, выслушал просьбы и доводы родственников.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с родными трехлетней девочки, которая умерла во время операции в стоматологическом отделении медицинского центра КГМА. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Чиновник выразил соболезнования родным девочки, выслушал просьбы и доводы родственников. Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что директор центра, заведующий, врач-анестезиолог, врач-стоматолог, оказывавшие медицинскую помощь, уволены. Он заверил, что виновных накажут по закону.

«Минздрав создал комиссию, которая дала рекомендации правоохранительным органам для принятия дальнейших решений. Закрыто стоматологическое отделение медцентра КГМА, не работает и частная стоматологическая клиника, куда вначале обратились за помощью», — сказал глава ведомства.

Напомним, девочке сделали общий наркоз, после которого она умерла. Милиция возбудила уголовное дело, Минздрав создал комиссию.



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