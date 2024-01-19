325 учителей подали заявления на добровольную аттестацию

325 учителей подали заявления на добровольную аттестацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, экспертная комиссия, сформированная Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий, начала экспертизу документов первого этапа добровольной аттестации педагогов на соответствие квалификационным категориям.

К следующему этапу аттестации в форме тестирования будут допущены только по результатам экспертизы цифрового портфолио аттестуемого на соответствие требованиям.

Сообщается, что на основании нормативно-правовых актов учителя имеют право на прохождение аттестации на добровольной основе для присвоения категории:

- учитель второй квалификационной категории;

- учитель первой квалификационной категории;

- учитель высшей квалификационной категории.

Аттестация является добровольной. Ее результаты не влияют на другие аспекты работы педагога, кроме как присвоение или неприсвоение категории.



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