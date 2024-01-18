В Кыргызстане в ближайшее время потепления не ожидается

В Кыргызстане в ближайшую неделю потепления не ожидается.

Такой прогноз дает Гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что завтра в Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью будет до −8 градусов, днем — до +6 градусов. Но радоваться рано. Уже с субботы снова начнет холодать, потому что временами ожидается снег. Ночью будет до −7 градусов, днем столбик термометра опустится до −5 градусов.

В воскресенье в столице также временами возможен слабый снег. Ночью будет холодно — до −12 градусов, днем — до −7 градусов.

Отпускать холод начнет постепенно со следующей недели. В понедельник, 22 января, без осадков. Температура воздуха ночью до −11 градусов, днем — до −5 градусов.

23 января в Бишкеке без осадков, ночью температура составит до −7 градусов, днем — до +2 градусов.

24 января также будет солнечно. Ночью — до −5 градусов, днем — до +3 градусов.

Ожидается, что 25 января в горных районах Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областей возможен снег, в зоне земледелия Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по остальной территории страны без осадков.

26 января ночью местами в Джалал-Абадской и Нарынской областях, в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской областей снег, в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской областей и в Иссык-Кульской области без осадков. Днем тоже без осадков.



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