Президент Садыр Жапаров открыл обновленное здание Управления ГКНБ в Иссык-Кульской области

Бишкек, "Саясат.kg". В завершение Глава государства пожелал сотрудникам Управления крепкого здоровья, отваги, достижения поставленных целей и благополучия в семье.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 января, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в открытии обновленного здания Управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

В своем выступлении Глава государства выразил уверенность, что здание Иссык-Кульского управления ГКНБ, будет способствовать улучшению деятельности по обеспечению национальной безопасности, территориальной целостности, сохранению межнационального согласия, укрепления политической и социальной стабильности общества.

«Региональные управления ГКНБ на должном уровне выполняют возложенные на них задачи. Однако задача государства – не только возложить всю ответственность на силовые структуры, но и создать необходимые условия, которые помогут им четко выполнять свои обязанности. Органы безопасности, являются для нас надежной опорой. Именно поэтому необходимо создать все условия для предотвращения внутренних и внешних угроз и при необходимости нанести эффективный удар», - сказал Садыр Жапаров.

Президент проинформировал, что обновленное здание Иссык-Кульского управления было построено в 1976 году. И за эти 48 лет ни разу не ремонтировалось. В целях улучшения материально-технической базы Иссык-Кульского управления ГКНБ и создания необходимых условий для работы сотрудников полностью отремонтировано здание общей площадью более 2000 квадратных метров и дополнительно построено 544 квадратных метров. Наряду с этим отремонтирован спортивный зал площадью 517 квадратных метров. Заасфальтировано 1000 квадратных метров.

Садыр Жапаров подчеркнул, что от эффективной деятельности правоохранительных органов зависит укрепление безопасности и соблюдение законности во всех сферах государственного управления.

В завершение Глава государства пожелал сотрудникам Управления крепкого здоровья, отваги, достижения поставленных целей и благополучия в семье.

После выступления Президент Садыр Жапаров ознакомился с обновленными условиями: осмотрел служебные помещения в здании, актовый зал, медико-санитарную часть, а также тренировочный зал и летнее футбольное поле.