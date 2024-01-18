Падение военного вертолета. О состоянии пострадавших рассказали в Минздраве

Состояние пострадавших в результате падения военного вертолета стабильное.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в Больнице скорой медицинской помощи на лечении находится восемь человек. Двоих из четверых находившихся в реанимации переводят в палату, остальные остаются под наблюдением.

Двое из пострадавших находятся в Нацгоспитале, их состояние также стабильное.

В результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Вчера сообщалось, что четверо пострадавших находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще шестерых средней тяжести.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284449/