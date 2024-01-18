По факту легализации преступных доходов К.Асанбека объявлен в розыск близкий родственник экс-Премьер-Министра КР

Бишкек, "Саясат.kg". А также планировал открытие элитного ночного клуба на 3 этаже торгово-развлекательного комплекса «Ордо» принадлежащем К.Асанбеку...

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, установлены факты легализации преступных доходов и финансирования деятельности ОПГ со стороны гражданина КР «М.У.Д.».

Так, «М.У.Д.» зная о преступной деятельности криминального авторитета К.Асанбека и получения последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства и осуществления поборов с субъектов предпринимательства в составе преступного сообщества, где К.Асанбек являлся лидером, «М.У.Д.» в период с 2018 года активно вел бизнес с представителями ОПГ. В частности «М.У.Д.» с К.Асанбеком на территории Иссык-Кульской области владел рестораном «Flamingo Bay» расположенный на территории пансионата «Каганат» и ночным клубом «White» расположенный на территории г.Чолпон-Ата, а также планировал открытие элитного ночного клуба на 3 этаже торгово-развлекательного комплекса «Ордо» принадлежащем К.Асанбеку, куда уже были вложены денежные средства.

Кроме того, «М.У.Д.» владеет управляющей компания в сфере ресторанного бизнеса, которая обслуживает более 11 элитных заведений по г.Бишкек, такие как: «Асман», «Social Coffe», «Urban», «Sushi Room», «Red cow», «Cakes/bubbles», «My shisha», «Aroma», «Тесто Место» часть выручки направлялась для финансирования ОПГ.

При этом, «М.У.Д.» владеет компанией «Aiza Hospitality», которая управляет 5 заведениями сети ресторанов «SAYA Brasserie», ресторан «MURA», «Eva Beach Restaurant», «Patriki», «Daily Huqqa» и «Milky Jar» расположенные в элитном районе г.Дубай «Пальм Джумейра» (ОАЭ), также 5 ресторанов «Soccial Group Almaty» - «Eva Terrace», «Urban», «Local», «Daily coffee» и «Mongol bar» г.Алмата (РК)

В целях сокрытия реальных объемов выручки имущества «М.У.Д.» и его близких родственников зарегистрированы на аффилированных лиц, где только на территории Чуйской области выявлены более 180 земельных участков и коттеджом в центре отдыха «Каганат» принадлежащему К.Асанбеку.

17 января 2024 года «М.У.Д.» заочно предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ст. 261 УК КР (участие в организованной группе для совершения преступлений), который 17 января 2024 года объявлен в розыск.