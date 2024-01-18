Посольство Пакистана объявлет тендер

Посольству Пакистана в г.Бишкек объявляет тендер на установку барьеров безопасности и замене главных ворот Посольства.

Всем заинтересованным фирмам/поставщикам услуг предлагается осмотреть место проведения работ и представить свои предложения в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления.

Детали работ

Установка барьеров безопасности (автоматический гидравлический подъемный столбик) перед главными воротами здания канцелярии.

Установка металлических откатных ворот Канцелярии.

Условия и положения

Тендер должен быть получен в Посольстве в установленный срок и будет вскрыт в Посольстве 15 февраля 2024 года в 15:00, также стороны будут проинформированы соответствующим образом.

Тендерные предложения должны быть вскрыты в указанное время в тендерной документации.

Оценки предложений запрашиваются в соответствии с подробностями, указанными No.(а и б) выше.

Посольство имеет право отклонить все заявки или предложения в любое время до принятия заявки или предложения по веским причинам, техническим или административным.

В данном тендере применяются Постановление PPRA-2002 и правила-2004, 2008 и 2010 годов.

Адрес и контактная информация

Тендерная заявка должна быть получена в закрытом конверте по следующему адресу в рабочее время.

Посольство Исламской Республики Пакистан, ул. Серова, 37/ Баялинова, г.Бишкек, Кыргызстан.Телефон: 0312-373901.Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.





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