Куда в Кыргызстане потратят $50 млн, выделенные на улучшение воздуха?

Около 25 тысяч домохозяйств перейдут на "чистые" виды отопления путем револьверного кредитования.

Директор Центра климатического финансирования при правительстве КР Азамат Темиркулов рассказал, куда потратят $50 млн, выделенные Всемирным банком для проекта по улучшению качества воздуха. Данную информацию он озвучил на круглом столе "Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика", организованную центром "Ой-Ордо".

По словам Темиркулова, из выделенных средств $32 млн будут направлены на переход от угля к тепловым насосам. Около 25 тысяч домохозяйств перейдут на "чистые" виды отопления путем револьверного кредитования. Эти кредиты будут выдаваться через коммерческие банки.

"Средства для кредитования будут вращаться в банках, тем самым будут приносить пользу экономике страны. Также для обслуживания тепловых насосов нужны работники. Поэтому будут создаваться новые рабочие места", - объяснил он.

На строительство лаборатории Минприроды направят $6 млн. Для этого объекта уже выделен участок. Еще $6 млн пойдут на "Кыргызгидромет" для создания дополнительных пунктов наблюдения качества воздуха. Около $4 млн уйдут на "зеленый" поезд в Бишкеке. Остальные $1.5 млн покроют операционные расходы.

Также Темиркулов отметил, что средства выделяются на основе льготного кредита, то есть первые 10 лет будет считаться льготным периодом. Кроме того, данный проект считается пилотным.

"25 тысяч домохозяйств – не так уже и много. Нам необходимо масштабировать проект. Наш центр работает сейчас над этим. Мы подали заявку на $25 млн в Зеленый климатический фонд. Документ направлен на увеличение энергоэффективности зданий и переход от угля к новым технологиям. Сейчас нашу заявку рассмотрели. Первый комментарий по ней мы уже получили", – сообщил он.

По словам Темиркулова, специалисты уделяют внимание и государственным учреждениям. Так, Центр климатического финансирования разработал проектную концепцию по переходу от угля на другие технологии для госучреждений: школ, больниц, детских садов. Проектная концепция была подана и одобрено KOICA.

"Это грант на $10 млн. Надеемся, что до конца 2024 года доработаем проектную концепцию", – заключил он.

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