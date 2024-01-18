В Кыргызстане разбился военный вертолет Ми-8: один человек погиб, восемь ранены

В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало.

Вблизи Бишкека 17 января на территории в/ч 23565 Сил Воздушной обороны ВС КР в ходе проведения учебно-тренировочных полетов потерпел крушение вертолет СВО ВС КР Ми-8МТВ.

В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи.

Должностными лицами СВО ВС и Министерства обороны КР проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия.