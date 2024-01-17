Видео - ГКНБ пресечен факт незаконного ввоза товарно-материальных ценностей из стран участников ЕАЭС

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе досмотра, внутри автотранспортного средства были установлены новые запечатанные сотовые телефоны марки «Redmi» в количестве 200 шт...

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Таласской области, направленных на обеспечение экономической безопасности, с участием ПС ГКНБ КР пресечена попытка незаконного ввоза товарно-материальных ценностей под видом домашних вещей на территорию Кыргызской Республики, без уплаты обязательных налоговых отчислений.

В частности, 17 января 2024 года на КПП «Чон-Капка-автодорожный» задержана большегрузное автотранспортное средство марки «Мерседес Бенц» под управлением гражданина КР К.Ш.

В ходе досмотра, внутри автотранспортного средства были установлены новые запечатанные сотовые телефоны марки «Redmi» в количестве 200 шт., и газобаллонные устройства для автомобилей в количестве 97 шт., без соответствующих товаросопроводительных документов.

В настоящее время по данному факту проводятся следственно - оперативные мероприятия, направленные на установление суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений.