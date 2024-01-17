Происходящее в отношении СМИ не считаю преследованием или давлением, - спикер ЖК

Н.Шакиев: Всему есть предел, прежде всего должна быть ответственность.

Происходящее в отношении СМИ преследованием или давлением не считаю, сказал спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев (Аксыйский округ) 17 января на заседании парламента.

«Всему есть предел, прежде всего должна быть ответственность. Все это финансируемое извне сказывается на стабильности и развитии страны. Сами знаете, многие блогеры, прикрываясь журналистикой, творят всякое и в обществе складывается разное мнение», - сообщил он.

По его словам, в стране есть свобода слова и каждый может говорить открыто. «Доказательством этого являются слова депутата Дастана Бекешева (Октябрьский округ), которые он высказал тут. Есть трибуна, микрофон, можно говорить, но не стоит вредить государству», - отметил Шакиев.

«В отношении меня что только не пишут, я как бывший журналист ни на кого не подал в суд. Я защищаю и уважаю свободу слова. Но безответственность должна быть наказана. Закон должен работать. Вот мы вернули законопроект о СМИ, немного сырым оказался. Действующий закон устарел, технологии изменились, интернет появился. В законе этого нет. Поэтому нужно обновление», - сказал спикер.

Шакиев считает, что не стоит создавать комиссию «по тем, которые ни разу не написали и не видят хорошего в стране». «Депутаты не должны вмешиваться в такие мелочи. Если бы это касалось политика или чиновника, то можно было бы создать комиссию и проверить. Думаю, все справедливо рассматривается. Кто прав или виноват, решит суд. В таких вопросах прежде всего нужно думать о стране, информационной безопасности», - отметил он.

В офисе редакции 24.kg 15 января прошли обыски. В ГКНБ сообщили, что обыск в редакции 24.kg проводился по уголовному делу о пропаганде войны.

16 января МВД задержал ряд журналистов. Они подозреваются по ст.278 ч.3 («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами») УК КР.



АКИпресс