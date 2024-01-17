Кыргызстанца задержали за систематическое семейное насилие и мошенничество

Кыргызстанца задержали за систематическое семейное насилие и мошенничество.

Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в адрес ГКНБ поступило заявление от кыргызстанки М.Т. о систематических фактах семейного насилия со стороны своего супруга Р.У.Н., из-за которых ее госпитализировали в больницу, где получает соответствующее лечение и консультацию семейного психолога.

«Следствие установило, что мужчина на почве бытовых ссор на постоянной основе наносил телесные повреждения, угрожал физической расправой и оказывал морально-психологическое давление на супругу, а также, войдя в доверие к ее родственникам, обманом завладел $30 тысячами, которые

длительное время не возвращал. На просьбы супруги вернуть деньги отвечал систематическими побоями и увечьями. По факту причинения вреда здоровья и мошенничества возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГКНБ.

Мужчина водворен в ИВС УВД Бишкека. По факту нанесения систематических побоев назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжаются необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка и приняты соответствующие меры.

В ГКНБ напомнили о недопустимости фактов семейного насилия и принятии строгих мер в случае их выявления.

Ранее глава ведомстве Камчыбек Ташиев призвал обращаться в ГКНБ в случае семейного насилия.



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