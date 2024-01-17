У военных, охранявших границу СНГ с Афганистаном, может появиться свой день

В мае документ был ратифицирован Жогорку Кенешем, после чего вышло постановление правительства Кыргызстана о направлении воинского контингента Вооруженных сил.

Министерство обороны предлагает установить День чествования участников усиления охраны границы Содружества Независимых Государств на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в январе 1993 года в Минске было принято решение государств СНГ «О мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Таджикистана с Афганистаном». В мае документ был ратифицирован Жогорку Кенешем, после чего вышло постановление правительства Кыргызстана о направлении воинского контингента Вооруженных сил.

Выведен он был 25 февраля 1999 года. Общественное объединение «Участников боевых действий на таджикско-афганской границе» обратилось с предложением установить эту дату ежегодно отмечаемым Днем чествования участников усиления охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год.



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