Свыше 6,6 тонны наркотиков изъяли в Кыргызстане в 2023 году

В рамках уголовных дел арестованы два жилых дома и четыре автомашины наркодельцов.

В 2023 году органы внутренних дел Кыргызстана из незаконного оборота изъяли 6 тонн 680 килограммов 685 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, выявлена 1 тысяча 314 наркопреступлений, ликвидировано 12 подпольных нарколабораторий, пресечена деятельность 84 преступных наркогрупп, задержано 120 лиц, находящихся в розыске. За правонарушения, связанные с наркотиками, к ответственности привлекли 95 лиц.

Кроме того, выявили факты легализации доходов, полученных от наркобизнеса на сумму более 15 миллионов сомов. В рамках уголовных дел арестованы два жилых дома и четыре автомашины наркодельцов.



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