Открыт Центр оперативного реагирования на компьютерные инциденты: стратегический шаг в области кибербезопасности Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Этот подход предоставляет инструмент для эффективной защиты от современных киберугроз в режиме реального времени.

Сегодня, 16 января 2024 года, с участием Руководства Госкомитета и посла Республики Корея в Кыргызской Республики Ли Вондже, прошла церемония открытия Центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) на базе Координационного Центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ Кыргызской Республики.

Открытие SOC стало стратегическим шагом в обеспечении кибербезопасности Кыргызской Республики. Центр оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими круглосуточный мониторинг цифрового пространства, а также оперативное обнаружение и реагирование на киберугрозы.

Ключевой особенностью SOC является его способность обеспечивать непрерывную защиту информационной инфраструктуры подключенных организаций.

Этот подход предоставляет инструмент для эффективной защиты от современных киберугроз в режиме реального времени.

Благодаря успешному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Корея в рамках совместного проекта с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), SOC успешно воплотился в жизнь.

Открытие SOC подчеркивает стремление ГКНБ Кыргызской Республики к реализации вопросов по обеспечению защиты страны от современных киберугроз.