Возбуждено дело за призывы на площадках "Айт, айт десе" и Temirov Live — МВД

Сотрудники милиции проводят оперативно-следственные и разыскные мероприятия по нескольким адресам, отметили в МВД.

По подозрению в призывах к массовым беспорядкам на интернет-площадках "Айт, айт десе" и Temirov Live возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По данным милиции, призывы были обнаружены 30 декабря прошлого года в ходе мониторинга интернета.

"Для всестороннего расследования Следственной службой факт зарегистрирован, назначена судебно-лингвистическая экспертиза. 12 января по заключению экспертизы было установлено, что материалы, опубликованные на страницах "Айт, айт десе" и Темиров Live, содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам", — сообщает пресс-служба МВД.

Возбуждено дело по части 3 статьи 278 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами" Уголовного кодекса КР.

"Оперативные службы МВД проводят оперативно-следственные и разыскные мероприятия по нескольким адресам", — добавили в пресс-службе.

​ Sputnik