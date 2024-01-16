Кыргызстан будет искать в Европе инвесторов для транспортных проектов

В его рамках Кыргызстан собирается представить будущие проекты в транспортной сфере.

Прошла встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Скинасом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопрос участия делегации КР в предстоящем форуме инвесторов Global Gateway, запланированном на 29-30 января в Брюсселе.

В его рамках Кыргызстан собирается представить будущие проекты в транспортной сфере.

Стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам взаимного сотрудничества в реализации целевых проектов в сферах гидроэнергетики, цифровизации, водных ресурсов и зеленой экономики.

Какие точно проекты КР собирается представить, МИД не уточнил.



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