Службы занятости за год трудоустроили 16,7 тысячи кыргызстанцев

Всего за год службы занятости помогли найти работу 16,7 тысячи кыргызстанцев.

По итогам 2023-го число безработных, состоящих на учете в службах занятости Кыргызстана, снизилось на 7 процентов и составило 91,6 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

При этом число трудоустроенных безработных граждан увеличилось на 6 процентов. Всего за год службы занятости помогли найти работу 16,7 тысячи кыргызстанцев.

В ведомстве добавили, что благодаря принимаемым министерством мерам общий уровень безработицы по итогам года составил 4,9 процента, что на 0,4 процента ниже аналогичного периода 2022-го.

«Такие данные приводит Национальный статистический комитет. Официальный уровень безработицы в республике составил 2,5 процента, что на 0,4 процента ниже, чем за аналогичный период 2022 года», — добавили в ведомстве.



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