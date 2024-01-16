Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 38 км границы

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 километра.

Топографические рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана согласовали еще 38,35 км границы между двумя странами, сообщает национальное информагентство «Ховар».

По данным агентства, очередная встреча рабочих групп по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы состоялась с 10 по 15 января в Баткене. Другие подробности встречи не сообщаются.

«Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан», - говорится в сообщении.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 километра. С 2002 по 2020 год было согласовано 519 километров. В 2022 году, после двусторонних переговоров президенты Таджикистана и Кыргызстана подтвердили, что договорились в общей сложности о 664 километрах.

Из-за участков с неопределенной границей между Кыргызстаном и Таджикистаном в приграничной местности время от времени возникают конфликты, которые не раз перерастали в вооруженные столкновения. Самый масштабный произошел в 2022 году.

В начале октября 2023 года главы спецслужб обеих республик подписали протокол №44. Содержание документа не было обнародовано, но стороны заявляли, что в случае реализации этот протокол решит «все вопросы и проблемы» по границе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая перед журналистами 10 января в Душанбе по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил, что Таджикистан и Кыргызстан, как ожидается, поставят точку в пограничном споре ближе к весне этого года. Душанбе данный вопрос пока никак не комментирует.