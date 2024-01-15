ГКНБ: Задержана группа лиц, по фактам дачи взятки должностным лицам пограничного ведомства

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках плановых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений, во взаимодействии с Пограничной службой задержана группа лиц, по фактам дачи взятки должностным лицам пограничного ведомства за содействие в контрабандной деятельности.

Так, 14 января т.г. в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 345 ч.2 п.2 («Дача взятки за совершение заведомо незаконного действия (бездействия)») УК КР в Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержаны граждане КР А.Т.Р., 1982 г.р., Т.И.Б., 1982 г.р. и А.А.А., 1988 г.р., которые водворены в СИЗО на время следствия.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.